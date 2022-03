Schröder über Krieg: „Folge politischen Versagens“

Deutschlands Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) hat sich erstmals zum Krieg in der Ukraine geäußert. Der Konflikt sei eine Konsequenz daraus, dass man nach dem Kalten Krieg keine angemessene Sicherheitsarchitektur erstellt habe, kritisierte der Gas-Lobbyist am Donnerstag während einer Konferenz in der Türkei. Weiters bezeichnete er den Ukraine-Krieg als Folge eines „politischen Versagens“. Schröder gilt als Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.