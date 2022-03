Jubiläum wird mit neuer CD gefeiert

Im Jahr 2002 gründete Thomas Hammerl die „Oberkrainer Power“. Mit Marco Silgener, Martin Gogg, Nejc Merc und Patrick Krenn startete das steirische Multitalent einen wahren Erfolgslauf. 2004 gab es bereits das erste Album – und den ersten großen TV-Auftritt bei Karl Moik im Musikantenstadl in Bremen. Weitere Höhepunkte waren 2007 ein Auftritt beim Oktoberfest des „Delaware Sängerbunds“ in Amerika, der Gewinn des Oberkrainer-Awards, die Mitarbeit am Weihnachtsalbum 2020 von Andreas Gabalier oder ein TV-Auftritt bei Andy Borgs Schlagerspaß.