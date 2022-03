Unikonferenz erneuert Kritik an Digital-TU in Linz

Nicht „more of the same“ ist eine Beleidigung

Die Ansage, man wolle in Linz „nicht more of the same“ empfindet Seiler im Namen der uniko überhaupt als Beleidigung: „Damit wird das bestehende Hochschulsystem pauschal diskreditiert, ohne konkrete positive Alternativen aufzuzeigen.“ Und dann noch die Finanzierung: Da befürchtet Seidler, das Geld für die neue TU könnte zu Lasten bestehender Universitäten zusammengekratzt werden.