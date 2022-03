Neue Teststrategie und Verlängerung der Kurzarbeit

Kurzarbeit auch nach Ende Juni

Was die quasi reguläre Kurzarbeit angeht, machte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) klar, dass diese auch nach dem Auslaufen Ende Juni fortgesetzt werde. Das Instrument werde auch angesichts der sich möglicherweise durch den Krieg in der Ukraine verschlechternden Lage am Arbeitsmarkt ein wichtiger Faktor bleiben.