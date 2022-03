Trotz Limit mehr Corona-Tests als bisher möglich

Deutschland hat höhere Positivrate als wir

Je nach Datenquelle liegt die bundesweite Positivrate rund um die 10 Prozent. Im Vergleich mit Deutschland wenig: In der Woche von 28. Februar bis 6. März betrug der Positivanteil 51 Prozent bei gesamt 1,847.541 Testungen. Ganz ohne ist das aber auch bei uns nicht, denn: „In den Bundesländern spielt es sich ab“, so Neuwirth. Seine Rate bei den Top Drei: 52,2 Prozent in Kärnten, 33,9 Prozent in Oberösterreich und 30,6 Prozent in der Steiermark.