Zahl der Personen in Kurzarbeit deutlich gesunken

Die Zahl der Personen in Kurzarbeit ist im Laufe des Jahres 2021 deutlich zurückgegangen. Waren es zu Beginn des Jahres noch 425.998 Personen, haben im November nur noch 77.222 Menschen Kurzarbeit in Anspruch genommen, teilte das Arbeitsministerium am Samstag mit. Der Rückgang sei Ausdruck der hohen Dynamik am Arbeitsmarkt. Auch heuer soll die Kurzarbeits-Zahl weiter sinken. 2021 wurden 3,7 Mrd. Euro für die Maßnahme ausgezahlt.