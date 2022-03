Victor Morozov & Bluatschink: „Oh My Dear Ukraine“

Ukrainer empfinden Freude über das Projekt

Dies empfinden viele Menschen so. Obwohl das Video erst vor Kurzem auf die Internet-Plattform „YouTube“ gestellt wurde, stehen schon etliche Kommentare der Zustimmung für dieses Projekt darunter. So heißt es unter anderem: „Super Sache!“ Eine Dame namens Svetlana postet: „Vielen Dank aus der ganzen Ukraine!“ Und Olga meint schlicht und einfach: „Vielen lieben Dank!“ Erstmals Live wird diese Liebeserklärung an die Ukraine kommenden Sonntag beim Künstler-Benefiz in der Trofanarast Mils/Imst zu hören sein.