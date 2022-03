Illwerke-VKW erhöhen die Strompreise deutlich

Grund für die Erhöhung sind die zuletzt drastisch gestiegenen internationalen Großmarktpreise, diese haben sich in den vergangenen Monaten mehr als verdoppelt. Rechtlich sei die Anpassung in Ordnung, betont Paul Ruschnig, Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Vorarlberg. Inwieweit das in Landesbesitz stehende Unternehmen damit seiner sozialen Verantwortung in herausfordernden Zeiten nachkomme, will er nicht beurteilen: „Dazu fehlt uns leider der Einblick in die Preiskalkulation der Illwerke.“