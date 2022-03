Pensionierte Lehrerin (65) wagt Schul-Comeback

Unterrichtet 16 geflüchtete Kinder in „Neu in Wien“-Klasse

Jetzt ist sie, wie auch vier weitere pensionierte Pädagogen, in Vollzeit zurück, erhielt einen neuen Vertrag von der Bildungsdirektion Wien. Gemeinsam mit einer ukrainischsprachigen Lehrkraft unterrichtet Frau Maier-Skropik nun 16 geflüchtete Kinder in einer der zehn eigens geschaffenen „Neu in Wien“-Klassen. „Es sind so liebe Kinder“, sagt die leidenschaftliche Lehrerin nach dem ersten Kennenlernen. „Heute haben wir die ersten Sätze in Deutsch gelernt: ,Ich bin ein Bub‘ oder ,Ich bin ein Mädchen‘. Dazu haben wir ein Tafelbild gemalt“, erzählt die Pädagogin strahlend.