Stelzer für schärfere Maskenpflicht an Schulen

Erst am gestrigen Mittwoch seien allein in Oberösterreich wieder fast 3000 Kinder positiv auf Corona getestet worden. Die Maske sei eines der wirksamsten Mittel, und während in vielen anderen Bereichen die Maskenpflicht wieder verschärft werde, bleibe in der Schule alles beim Alten, kritisierte Stelzer. Gegenwärtig dürfen Schüler ja am Platz die Masken abnehmen. Ein wenig relativiert hat Stelzer sein Eintreten für eine kürzere Quarantäne beim Gesundheitspersonal. Man müsse auf sensible Bereiche Rücksicht nehmen. Er sei aber davon überzeugt, dass etwa die Spitäler von sich aus sehr vorsichtig mit diesem Thema umgehen werden, um Risikopatienten vor einer Ansteckung durch das Pflegepersonal zu schützen. Der Landeshauptmann kündigte zudem an, dass man im Sommer gezielt für den vierten Stich werben werde, „da es im Herbst sicher zu einer neuen Welle kommen wird“.