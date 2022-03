Schönwetter bleibt weiterhin in ganz Österreich

Der Samstag bringt in weiten Teilen Österreichs tagsüber wolkenlosen Himmel und Sonne. Ein paar Quellwolken bilden sich nachmittags lediglich im Bereich der Alpengipfel sowie mitunter auch in der Südoststeiermark. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind in ganz Österreich. In der Früh ist mit einem Höchstwert von 5 Grad zu rechnen. Im Laufe des Tages wird es allmählich wärmer. Es werden Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad erreicht.