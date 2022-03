Schutz für Kärntner Welterbe im Keutschacher See

Es war und bleibt eine Sensation: Im Jahr 1864 entdeckte der Geologe Ferdinand Hochstätter die jungsteinzeitliche Siedlung im Keutschacher See. Verschiedenste Zeugnisse wie Hüttenlehm, Keramik, Knochen, pflanzliche Reste und Holzkohle wurden aus dem See geholt. „Den damaligen Untersuchungen des kaiserlich-königlichen Experten der Akademie der Wissenschaften kam der niedrige Wasserstand zugute“, weiß Lieselore Meyer, Managerin des Pfahlbau-Kuratoriums. Seit 6000 Jahren liegt die jungsteinzeitliche Siedlung in einer Untiefe von sechs Metern im Keutschacher See verborgen.