ÖSV-Routinier bremst die „Familie Feurstein“ aus

Anders als im vergangenen Jahr war es am Mittwoch zudem eine deutliche Sache. Im Ziel lag Brennsteiner, der zum Saisonende wieder richtig gut in Schuss gekommen ist und zuletzt beim Weltcupfinale in Courchevel Rang zwei hinter Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt belegte, satte 44 Hundertstel vor dem Vorarlberger Lokalmatador Patrick Feurstein, der nach dem ersten Durchgang noch in Führung gelegen hatte. Der Sensationsvierte des Weltcup-Klassikers von Alta Badia war dennoch zufrieden: „Auch mir ist es bislang bei österreichischen Titelkämpfen in der allgemeinen Klasse noch nie wirklich gut gelaufen, drum freue ich mich auch über Rang zwei. Zumal Brandy alles andere als leicht zu schlagen ist.“