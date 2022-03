Frisur-Zensur: Musikerin darf nicht auftreten

Ihre Frisur verhindert den Auftritt einer jungen Musikerin bei einer Demonstration von Fridays for Future am kommenden Freitag im deutschen Hannover. Ausgerechnet die Dreadlocks der 28 Jahre alten Ronja Maltzahn sind der Klimaschutz-Bewegung offenbar ein Dorn im Auge. Die Musikerin wurde kurzerhand ausgeladen. Um ihren Auftritt noch zu retten, machte Fridays for Future ihr ein - haarsträubendes - Angebot.