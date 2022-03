Jamie Cullum: „Danke, dass ihr noch alle da seid“

Fällt es dir schwer, dich heute noch mit deinen alten Songs zu identifizieren?

Eher mit den Texten der Songs und nicht mit dem Song selbst. Wenn ich mir heute durchlese, was ich mit 22 so geschrieben habe, dann passt das natürlich zur damaligen Zeit und Verfassung, aber ich blicke skeptisch darauf. Das ist natürlich okay, aber so geht es dir vielleicht auch mit Texten, die du als junger Journalist geschrieben hast. Mir ist es sehr viele Jahre schwergefallen, Songs meines Erfolgsalbums „Twentysomething“ zu spielen, aber irgendwann war es auch wieder okay. Man muss die Dinge mit Humor nehmen und darf sich selbst nicht zu hart beurteilen. Über sich selbst lachen zu können ist in der Kultur noch viel wichtiger als in anderen Jobs. Sehr viele extrem berühmte Menschen verlieren diese Fähigkeit und drehen deshalb oft durch. (lacht) Wenn man sich für Musik interessiert, dann bleibt man automatisch bescheiden. Man hört und sieht, wie gut so manch anderer ist und will dadurch selbst immer besser werden. So bleibt man demütig.