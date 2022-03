Nach Kündigung wahllos mehrere Autos beschädigt

Ein 31-jähriger serbischer Staatsbürger, der am Dienstag die Kündigung seines Arbeitsgebers erhielt, beschädigte aufgrund seines Ärgers am Heimweg mehrere, zumindest fünf PKW, welche auf den Parkplätzen zweier Welser Einkaufscenter abgestellt waren. Der Beschuldigte soll mit dem Fuß gegen mehrere Seitenspiegel der Autos getreten haben. Er konnte im Zuge der Fahndung von der Polizei in Wels gefasst werden. Er ist teilgeständig und wird auf freiem Fuß angezeigt.