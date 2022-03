„Pleiten“ in Tirol wieder so hoch wie vor Corona

So sind laut einer Hochrechnung in Tirol im ersten Quartal die Firmeninsolvenzen um satte 321,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Im Österreichvergleich bedeutet das den größten relativen Zuwachs. Allein in den ersten drei Monaten sind 80 Unternehmen in Tirol insolvent geworden, rechnet der Kreditschutzverband (KSV) vor.