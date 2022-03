Laut Prinz: MotoGP künftig auch in Saudi-Arabien?

Saudi-Arabien will künftig MotoGP-Rennen ausrichten und somit seinen Ruf als Motorsport-Land auf der arabischen Halbinsel weiter ausbauen. Das erklärte der Sportminister des Landes, Prinz Abdulaziz Bin Turki al-Faisal, am Dienstag in einer Fragerunde vor dem saudischen Formel-1-Grand-Prix am Wochenende in Jeddah.