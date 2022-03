Rückschlag für Marquez: Sehstörungen nach Crash

„Während der Rückreise nach Spanien bekam Marc Marquez Probleme mit seinem Sehvermögen“, gab sein Team in einer Stellungnahme bekannt. „Bei seiner Ankunft in Barcelona am Montag hatte er einen Notfallbesuch bei seinem vertrauten Augenarzt, Dr. Sanchez Dalmau, der nach einer Untersuchung eine Rückkehr der Diplopie (Anm.: Doppelsichtigkeit) bestätigte.“