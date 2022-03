Sie erklärte weiters, sie habe dem ehemaligen Gouverneur von Kalifornien Briefe von Kindern aus dem Donbass gegeben, nachdem das Gebiet ab 2014 zu einem Kriegsschauplatz geworden war. „Sie erzählten dem Terminator, wie sie im Krieg leben, baten um Hilfe, baten um einfachen Rat“, so Naumova. Doch sie glaube nicht, dass Schwarzenegger die Briefe je gelesen habe: „Aber die Wahrheit über das, was passiert ist, steht in den Briefen, die Ihre Assistenten seit 2015 aufbewahren. Echte Realität, Arnold, auf der Allee der Engel in Donezk, wo jeder die Namen von Kindern lesen kann, die durch Minen und Kugeln der ukrainischen Armee getötet wurden“, so die 22-Jährige.