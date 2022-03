4000 Jahre alte ägyptische Speicheranlage entdeckt

Noch wurden keine Überreste von Getreide in den Speichern gefunden, „wir hoffen aber noch, auf etwas zu stoßen“, sagte Forstner-Müller. In einem der Speicher-Räume haben die Archäologen dafür einen anderen überraschenden Fund gemacht: „Dort stehen Stapel an ungewaschenem Geschirr. Da kleben noch Knochen und andere Speisereste darauf“, so die Archäologin, die der Fund ratlos zurücklässt. „Das ist ganz komisch: Warum stapelt man dort Hunderte schmutzige Teller und Schalen und was passiert dann, dass man das so fluchtartig zurücklässt.“