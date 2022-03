Corona-Infizierter spuckte in Polizeirevier herum

Weil er auf das Corona-Virus positiv getestet wurde, kam es zwischen einem 30-jährigen Mann und seiner 41-jährigen Lebensgefährtin am Montag gegen 15.40 Uhr zu einem Streit über die verhängte Heimquarantäne. Als das aufgelöste Pärchen anschließend in einer Polizeiinspektion in Wien-Penzing eintraf, eskalierte die Auseinandersetzung.