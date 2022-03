Hohe Rauchschwaden: Brand bei Mühle in Viktring

Vier Personen im Krankenhaus

In dem Haus, in dem der Brand ausgebrochen ist, sind Büros untergebracht. Die Mühltürme waren von dem Feuer nicht betroffen. Vier Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden - sie hatten versucht, das Feuer selbstständig zu löschen. Erst am Montag mussten mehrere Feuerwehren zu einem Waldbrand in Viktring ausrücken, bereits am Wochenende gab es mehrere ähnliche Einsätze.