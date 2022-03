Extreme Trockenheit erhöht die Brandgefahr im Land

Mittlerweile vergeht kaum noch ein Tag ohne Wald- oder Wiesenbrand. Am Wochenende mussten – wie berichtet – vier Feuerwehren zeitgleich zwei Flächenbrände im Raum Spittal bekämpfen. Auch in Egg am Faaker See ging es im wahrsten Sinne des Wortes heiß her. Aus unbekannter Ursache hatte direkt neben einem Weg im Ortsgebiet eine Wiese Feuer gefangen. Und in Klagenfurt haben Jugendliche im Bereich des Sattnitzbaches in der Nähe des Südrings eine Rakete auf einem ausgetrockneten Acker gezündet. Die Folge: die Fläche ging in Flammen auf.