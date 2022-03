Fahrer der Todesfahrt in Belgien war betrunken

Der 34-Jährige war am Sonntag in Strépy-Bracquegnies mit seinem Auto bei einer Karnevalsveranstaltung in eine Menschenmenge gerast, sechs Menschen starben. Zudem befanden sich am Montag noch zehn Menschen in kritischem Zustand. Der Belgier italienischer Herkunft saß mit seinem 32-jährigen Cousin im Unglücksauto. Die genaue Ursache für den Vorfall war am Montag weiter unklar.