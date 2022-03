Mit technischer Finesse und Lächeln im Gesicht

Lob vom Landeshauptmann

In der Pause des ersten Tournee-Konzerts des Bruckner Orchesters zeigten sich auch die Mitglieder der oberösterreichischen Politik- und Wirtschaftsdelegation begeistert, allen voran LH Thomas Stelzer, der meinte: „Es ist immer wieder ein Erlebnis, Martin Grubinger zuzusehen.“ Auf der Tagesordnung der Delegation standen neben dem Konzerterlebnis Besuche von Unternehmen wie Vodafone in Düsseldorf, Mönninghoff in Bochum und Voestalpine Track Solutions in Duisburg. Da waren die klassischen Klänge ein willkommener Ausgleich.