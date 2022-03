Rivalisierende Clans sorgen für Wirbel in Linz

Scheinbar gelten am Durchreiseplatz in Pichling an der B1 keine Regeln! Denn Eigentümer Linz AG lässt das „Fahrende Volk“ schalten und walten. Innerhalb kürzester Zeit wurde das Areal völlig vermüllt, das WC aufgebrochen und aufs Heftigste verschmutzt - und nun kam’s in der Nacht auf Montag auch noch zu einem Feuerwehreinsatz!