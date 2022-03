Durchreiseplatz mutiert in Linz zur Müllhalde

Der Durchreiseplatz wurde im Kulturhauptstadtjahr 2009 nach ausdrücklicher Aufforderung des Europarates für den vorübergehenden Aufenthalt des „Fahrenden Volkes“ eingerichtet. Was vor allem auch dem lästigen Wildcampen um den See ein Ende bereitete. Die Beschwerden von Anrainern blieben jedoch. Vor allem, weil die Durchreisenden schon in der Vergangenheit es nicht nur mit der Müllentsorgung nicht so genau nahmen, sondern auch gerne mal ihre mitgeführten Waschmaschinen anwarfen und das Wasser auf dem Areal versickern ließen oder die WC-Anlage verwüsteten.