Als Geisterfahrer auf A14 vor Polizei geflüchtet

Erst verursachte ein Alkolenker in der Nacht auf Sonntag einen Unfall in Bürs (Vorarlberg), danach flüchtete der Mann vom Unfallort, raste auf einen Polizeibeamten los und setzte seine Flucht als Geisterfahrer auf der Autobahn in Richtung Tirol fort. Schließlich wurde der irre Lenker doch noch gestoppt - neben sich hatte er eine Schreckschusswaffe liegen.