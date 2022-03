Mandl: Mehr Siege und Athleten aus Europacup

Ein paar Fixplätze für den nächsten Winter brachte der Europacup: Als Gesamtsiegerin fuhr sich Franziska Gritsch (25) ein Ticket heraus, Dritte in dieser Wertung wurde Christina Ager (26). Im Slalom landete Gritsch an zweiter Stelle, im Riesentorlauf wurde Nina Astner (21) Dritte, im Super-G gab es durch Ager vor Elisabeth Reisinger (25) und Gritsch einen Dreifachsieg für Österreich. In der Abfahrt zeigte Emily Schöpf (21) als Vierte nur sieben Zähler hinter der Zweitplatzierten auf. Auf Männerseite gab es in den Endwertungen nur im Super-G durch Christoph Krenn (27/Zweiter) und Lukas Feurstein (20/Dritter) Podestränge.