Kolumbien: Schnellboot mit 3,4 t Kokain gestoppt

Kolumbien gilt vor den anderen südamerikanischen Ländern Peru und Bolivien, wo ebenfalls die Kokapflanze angebaut wird, als bedeutendstes Herkunftsland von Kokain. Drogenkartelle schmuggeln die Droge in rauen Mengen durch Mittelamerika in die USA und nach Europa. An den Küsten des Landes werden immer wieder U-Boote oder Schnellboote mit Drogenlieferungen beschlagnahmt.