Von Fastenkrippen und Schützengräben

Bis vor knapp einem Monat waren in der Schatzkammer der Bergkirche in Eisenstadt Krippen zu sehen. Nun, mitten in der Fastenzeit, sind es wieder Krippen, wenn auch nicht so bekannte. Denn es handelt sich um Fastenkrippen. Auch in der Kaserne gibt es derzeit eine Ausstellung. Sie widmet sich dem Thema „Schützengräben“.