Loser Bergbahnen: Androsch sieht drohenden Konkurs

„Öko-diktatorische Gegner“

Die Kritik am Projekt kann er nicht nachvollziehen. „Die Loser-Gondelbahn ist jahrelang sorgfältig vorbereitet worden und auch in jeder Phase mit zuständigen Behörden, vor allem was Natur- und Umweltschutz anbelangt, abgestimmt worden.“ Plötzlich sei das Projekt „Gegenstand von negativen Kompetenzkonflikten“. Eine Behörde habe es zur anderen geschoben und damit den „öko-diktatorischen Gegnern“ Raum geschaffen.