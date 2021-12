Doch keine UVP für 10er-Gondelbahn auf den Loser

Was den Oppositionspolitiker, der bei der letzten Wahl aus dem Stand vier Mandate gemacht und damit die „Absolute“ der ÖVP gesprengt hat, noch stört: „Im Genehmigungsverfahren hat man essenzielle Vorschriften für die Betriebssicherheit des Teiches sowie die Untergrund-Standsicherheit nicht beachtet“. Wieso sich die Gegner gerade jetzt zum Widerstand formieren? „Durch Bekanntwerden des UVP-Skandals muss die Handlungsfähigkeit der Abteilung 13 schlicht und einfach in Frage gestellt werden“, so deren Erklärung unisono.