Neue 10er-Gondelbahnen für Kreischberg und Loser

Tal- und Bergstation im Ausseer Holzdesign

Ausgerechnet am Abend des Faschingsdienstags wurden Pläne für ein weiteres Großvorhaben präsentiert: In Altaussee erhält der Loser 2022 das erste Mal eine Gondelbahn! Sie wird von der aktuellen Talstation (die im Holzdesign völlig neu errichtet wird) mit einer Mittelstation, gebaut auf einem derzeitigen Parkplatz bei der Loser-Panoramastraße, bis in den Bereich der Loser Alm führen. Die Gondeln mit Platz für zehn Personen kommen vom Schweizer Hersteller Bartholet - mit großen Panoramafenstern und im Porsche-Design, wie stolz betont wird.