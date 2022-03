Knalleffekt: Land prüft UVP für Loser-Gondel

Umweltabteilung wurde aktiv

Nach einigem Hin und Her in Sachen UVP, wurde, wie die „Krone“ nun erfuhr, jetzt aber die in die Schlagzeilen geratene Umweltabteilung A13 aktiv. Die Beamten prüfen, ob für das Projekt eine Umweltprüfung notwendig ist. „Das Feststellungsverfahren läuft, die Unterlagen dafür wurden Anfang März übermittelt“, heißt es vom Büro der SPÖ-Umweltlandesrätin Ursula Lackner.