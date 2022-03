Laut Brunner: Senkung der Mineralölsteuer möglich

Obwohl gerade erst ein 1,7 Milliarden-Euro-Paket aus Teuerungsbonus und Energiekostenzuschuss beschlossen wurde, mache der Krieg in der Ukraine weitere Entlastungen notwendig. Der Finanzminister sei dazu bereits mit Experten in Beratung, in den nächsten Wochen soll ein Plan zur Senkung der Mineralölsteuer und der Energieabgaben vorliegen. Von „Schnellschüssen“ halte Brunner aber nichts, denn: „Man sollte nichts beschließen, was man später bereut!“.