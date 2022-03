Betrunkener Villacher bedrohte Wirt in Quarantäne

Weil er am Freitagnachmittag auf Grund einer starken Alkoholisierung in einem Gasthaus im Bezirk Villach vom Wirt, einem 49-jährigen Villacher, keinen Alkohol mehr ausgeschenkt bekam, bedrohte ein 61-jähriger Draustädter den Gastronom mit der Vernichtung. Am Samstag um 17.30 Uhr begab sich der 61-Jährige erneut zu besagtem Lokal, um im Hinterhof auf den Wirt zu treffen.