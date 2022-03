Kaiserin Sisis Sessel erstrahlen im neuen Glanz

Mehr als 30.000 Euro kostet die Erneuerung

Ein aufwändiges Unterfangen: Da die Restaurierung der Sessel Zeit in Anspruch nimmt und keine Hochzeiten abgesagt werden möchten, können maximal vier Sessel auf einmal in die Werkstatt geschickt werden. „Aber ich denke, dass am Ende des Jahres alle 25 Sessel wieder wie neu bei uns im Marmorsaal stehen werden“, so Amtsleiter des Standesamts Salzburg Stefan Fuchs. 31.668,32 Euro kostet der Stadt Salzburg dieses Projekt. „Aber das muss sein, die Sessel sind jetzt bereits seit 40 Jahren hier im Einsatz“, so Fuchs.