Brüder überlebten 25 Tage in Brasiliens Urwald

Die Brüder Glaucon (7) und Gleison (9) hätten sich in der Gegend um Manicoré im Bundesstaat Amazonas verirrt, als sie auf der Jagd nach Vögeln gewesen seien, hieß es in den Berichten. Seit dem 18. Februar galten sie demnach als vermisst. Am 15. März seien sie dann durch Zufall von einem Holzfäller entdeckt und am Donnerstag in ein Krankenhaus geflogen worden, berichtete das Nachrichtenportal „G1“ unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden.