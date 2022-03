Haslauer zu Zahlen: „Es war nicht vorhersehbar“

Situation in der Pflege verschärft sich weiter

Hätte die Bundesregierung nicht auf die hohen Zahlen reagiert, hätte Salzburg selbst die Maskenpflicht wieder eingeführt, versichert Haslauer. Durch die Höchstwerte kommt es nun aber in verschiedenen Bereichen zu Engpässen. Vor allem die Pflege leidet unter den Rekord-Infektionen. In den 75 Pflegeeinrichtungen im Bundesland sind 203 Mitarbeiter positiv. 118 weitere können aufgrund von Betreuungspflichten keinen Dienst verrichten. Aufgrund dieser Ausfälle mussten bereits erste Operationen in Salzburgs Krankenhäusern verschoben werden (die „Krone“ hat berichtet).