Corona-Höchstwerte: Viele Operationen verschoben

In den Salzburger Landeskliniken sei die Lage zwar angespannt, aber bewältigbar. Im Klinikum in Schwarzach wird die Situation durch die Skiunfälle verschärft. Es sei entschieden worden, 50 Prozent der planbaren Operationen zu verschieben. 80 der 1500 Beschäftigten seien in Quarantäne. Notwenige Operationen, wie Notfälle, Tumor-Operationen und Geburtshilfen seien von diesen Maßnahmen nicht betroffen. Im Tauernklinikum in Zell am See dürften etwa zehn Prozent der Pflegekräfte und Ärzte in Quarantäne sein. Im Pinzgau wurde bereits die Hälfte der geplanten Operationen verschoben.