Hin und Her | Krieg und Hunger

Gerade noch hatte der neue Gesundheitsminister davon gesprochen, die Menschen würden das „Hin und Her“ bei den Corona-Maßnahmen nicht verstehen. Und hatte damit begründet, warum man trotz explodierender Corona-Infektionszahlen bundesweit (außer in Wien, wo anhaltend Beschränkungen gelten) bei der seit 5. März geltenden Aufhebung so gut wie aller Maßnahmen bleibe. Freitag Abend um 18 Uhr trat Johannes Rauch dann vor die Presse und verkündete, dass man nun doch wieder einmal vom Hin ins Her wechsle: Weil die Infektionszahlen deutlich über der Prognose lägen und sich die Situation in den Spitälern vor allem aufgrund einer hohen Zahl an erkrankten Krankenhausmitarbeitern immer weiter zuspitze, müsse man nun doch Maßnahmen ergreifen. Und so kehrt ab - voraussichtlich - Mittwoch kommender Woche die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen wieder. Vielleicht besteht ja doch ein Zusammenhang zwischen zu früher Öffnung und stark steigenden Infektionszahlen? Ja, so vorausschauend, wie diese Regierung mit der Bewältigung der Corona-Pandemie umgeht - da muss man für die erwartete nächste große Welle im Herbst Schlimmes befürchten.