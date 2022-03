Deutscher Vizekanzler: „Putins Macht zerstören“

Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine hat der deutsche Vizekanzler Robert Habeck zu einem scharfen Vorgehen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgerufen. „Wir sollten alles, was wir tun können, tun, um Putins Macht zu reduzieren und am Ende auch zu zerstören“, sagte er am Freitag. Den direkten Krieg finanziere Putin zwar mit Rubel. Er brauche die Devisen aus den Öl- und Gasverkäufen aber zur Finanzierung von Importen.