„Putin eifert seinem Kollegen Adolf Hitler nach“

„Invasion Russland unerträglich“

Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa sagte per Video, die Invasion Russlands in die Ukraine sei unerträglich. „Nur gemeinsam können wir die freie Welt schützen“, sagte die belarussische Autorin Alexijewitsch. Die Kundgebung fand auf dem Bebelplatz statt, wo ein Mahnmal an die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten erinnert. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl zwischenzeitlich auf eine Zahl im unteren dreistelligen Bereich.