460 Frühlingsfarben auf ein Bild gebannt

In den rund sieben Meter langen Werken können die Besucher der neuen Lentos-Ausstellung „Inge Dick. Farben des Lichts“ dann ab heute anhand der Farben und Tageszeiten erkennen: Es gab einen Schneesturm, das Morgenrot war besonders intensiv oder die Wintersonne fast weiß. 460 Farben sind etwa in „frühling licht weiß“ festgehalten. Besondere Lichtstimmungen hat Dick noch einmal in zusätzlichen Arbeiten hervorgehoben: „Bei diesen Werken geht einem das Herz auf. Inge Dick macht sichtbar, was wir selbst so nicht sehen können“, freut sich Kuratorin Gerda Ridler, nach zwei Jahren der wöchentlichen Treffen mit der Künstlerin nun diese Schau sowie einen umfassenden Katalog präsentieren zu können. Die Direktorin der Landesgalerie Niederösterreich kehrte für dieses Projekt nach Linz zurück, wo sie wissenschaftliche Direktorin der Landesmuseen war. Lentos-Direktorin Hemma Schmutz setzt mit der Ausstellung den Frauen-Schwerpunkt des Linzer Museums fort.