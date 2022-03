Ukraine-Konflikt: Alle wollen Kriegsleid lindern

Mit vollem Einsatz für die Menschen im Krisengebiet: Die Unterstützung hierzulande ist groß. So auch in St. Veit an der Gölsen, wo eine kleine Idee große Wirkung zeigte: „Wir sind gut in Polen angekommen. Der Transport läuft super“, freut sich Vizebürgermeister Christian Fischer. Mit der überparteilichen Initiative „Lilienfelder Gemeinden & Unternehmen helfen der Ukraine“ konnten innerhalb weniger Tage mehr als 72.000 Euro gesammelt werden. Auch ansässige Firmen spendeten – wie etwa Spar Binder, RedZac Sperl, Indat und Transporte Zöchling.