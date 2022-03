ORF 1 zeigt Selenskyjs TV-Hit „Diener des Volkes“

Unter dem Motto „We Stand with Ukraine“ geht am Samstag, dem 19. März 2022, im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion ein hochkarätig besetztes zehnstündiges Benefizkonzert zugunsten der ORF-Initiative „NACHBAR IN NOT - Hilfe für die Ukraine“ über die Bühne. Ab 20.15 Uhr wird der Konzertabend live in der Primetime in ORF 1 gesendet. Moderator Andi Knoll führt durch den Abend und präsentiert zwischen den Live-Auftritten die schönsten Konzertmomente des Nachmittags im Rückblick.