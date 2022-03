Bauern leiden: „Der Wind bläst uns die Ernte weg!“

„Der Sturm bläst uns den Humus vom Acker“, fasste es Grünen-Mandatar Georg Ecker nach dem Sandsturm im Februar zusammen. Der Landtagsabgeordnete und Gemeinderat in Hollabrunn will nun Landwirte in die Pflicht nehmen: „Wir müssen rasch handeln, um diese beginnende Erosion unserer Felder zu stoppen!“ Gerade vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges, der unvermeidlich zu einer weltweiten Verknappung bei Weizen, Gerste und Mais führen wird, ist die Forderung der Öko-Partei brandaktuell.