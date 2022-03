U-Bahn als Preistreiber

Ein U-Bahnanschluss treibt die Preise für Eigentumswohnungen ganz schön in die Höhe. Ein aktueller Immo-Spiegel zeigt, wie sich die Kosten entlang der einzelnen Stationen entwickeln. Für Verwunderung sorgt der Anstieg entlang der U6, die als „Drogenexpress“ in Verruf geraten ist. Doch die Linie führt durch die beliebten Wohnbezirke 6, 7, 8, 9, 18 und 19 sowie 15 und 16. Schnäppchen hingegen findet man noch entlang der U-Bahnlinien in Simmering, Meidling oder Favoriten. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.